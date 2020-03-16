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Украинские копы начали охоту на пользователей, которые запускают информационные "утки" про пандемию

В отношении жителя Черновицкой области уже составили протокол за распространение ложной информации о коронавирусе в соцсетях

сегодня, 12:40
Автор:

• Елена Волкова

Украинские копы начали охоту на пользователей, которые запускают информационные "утки" про пандемию

В связи с увеличением количества сообщений о коронавирусе в Украине, которые не соответствуют реальности, правоохранители начали выявлять тех, кто запускает информационные “утки”. Так, в отношении жителя Черновицкой области уже составили админпротокол за распространение ложной информации о пандемии в соцсетях.
Согласно информации правоохранителей, во время мониторинга интернета правоохранителей заинтересовали публикации 38-летнего украинца, который размещал на своих страницах посты со лживой статистикой о якобы заболевших и умерших от COVID-19 соотечественниках. За распространение ложных слухов мужчине грозит от 255 гривен штрафа или месяц общественных работ с отчислением 20% от его зарплаты.

Как ранее сообщали "Комментарии", в Солт-Лейк-Сити (Юта, США) возможных преступников попросили не совершать преступления и уйти в карантин из-за COVID-19. Такое обращение копы сделали в своем Twitter.


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Источник: comments.ua
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