"Заранее благодарим преступников": в США копы попросили криминалитет уйти на карантин

В Солт-Лейк-Сити (Юта, США) возможных преступников попросили не совершать преступления и уйти в карантин из-за COVID-19. Такое обращение копы сделали в своем Twitter.

Мол, в городе уже есть случай коронавируса, поэтому сотрудники департамента полиции “просят прекратить всю криминальную/преступную деятельность до дальнейших указаний”.

“Заранее благодарим преступников. Мы сообщим вам, когда вы сможете вернуться к нормальному преступному поведению”, — пишут полицейские.

Как ранее сообщали “Комментарии”, в Сети разгорелся скандал между Украинской православной церковью Московского патриархата и известным украинским педиатром Евгением Комаровским. Все дело в том, что последний прокомментировал крестный ход в Виннице в честь Торжества Православия: около 7000 человек собрались вместе, чтобы победить вспышки болезней, в частности - коронавирус. Комаровский же высмеял действия Винницкой епархии в соцсетях, после чего к нему с помощью видео обратился митрополит Варсонофий.

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