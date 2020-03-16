"Пересекая границу, коронавирус превращается в ОРВИ": митрополит обиделся на слова Комаровского и записал видео

В Сети разгорелся скандал между Украинской православной церковью Московского патриархата и известным украинским педиатром Евгением Комаровским. Все дело в том, что последний прокомментировал крестный ход в Виннице в честь Торжества Православия: около 7000 человек собрались вместе, чтобы победить вспышки болезней, в частности - коронавирус. Комаровский же высмеял действия Винницкой епархии в соцсетях, после чего к нему с помощью видео обратился митрополит Варсонофий.

“Вместе собрались 7 тысяч человек, которые показали, как нужно проводить противоэпидемические мероприятия, - в шутку заявил Комаровский. - По мнению большинства экспертов, пересекая границу с нашей страной, коронавирус превращается в ОРВИ”.

На слова Комаровского отреагировал митрополит Винницкой УПЦ МП Варсофоний, который, сидя в авто, записал видеообращение к известному доктору. Святой отец говорит, что раньше он уважал мнение Евгения Комаровского, однако теперь отношение к нему иное. Дескать тот “смеется над молитвами, крестным ходом, высмеивает тысячи православных людей, который идут против коронавируса”.

“Сначала Вам надо было посмотреть, что в истории такие крестные шествия совершаются каждый год в каждом городе”, - говорит митрополит, разглядев в словах шоумена политический подтекст и негативное отношение к Московскому патриархату УПЦ.



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