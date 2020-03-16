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Смертельная авария на Сумщине: микроавтобус столкнулся с рейсовым автобусом

Микроавтобус столкнулся с пассажирским автобусом недалеко от Сум. Есть погибшие.

сегодня, 14:49
Автор:

• Виолетта Комаровская

Смертельная авария на Сумщине: микроавтобус столкнулся с рейсовым автобусом

Пассажирский автобус и микроавтобус столкнулись в Сумской области. Погибли три человека. Об этом сообщает Управление Национальной полиции в Сумской области.

Около восьми утра пассажирский автобус "Сумы -Зноб-Новгородский" выехал с городской автостанции. Но прибыть к месту назначение ему так и не удалось. Едва ли проехав 20 километров рейсовый автобус с пассажирами в салоне попал в жуткую аварию. Это случилось в 8:30. Около села Постольное Сумского района он столкнулся лоб в лоб с микроавтобусом "Renault Trafic". Удар был настолько мощным, что машины разбросало по разные стороны трассы. Переднюю часть микроавтобуса буквально смяло. А по дороге повсюду были разбросаны обломки транспортных средств и стекло. 

Погибли в результате этого столкновения три человека. Это водитель, а также пассажиры буса Renault. Среди пассажиров рейсового автобуса погибших нету. 15 человек оказались в больнице. Что с ними и на сколько серьезны травмы, в полиции не сообщают. 

Не говорят правоохранители, кто из водителей мог спровоцировать смертельную аварию. Они осматривают место происшествия и опрашивают свидетелей. 

Ранее, напомним, " Комментарии" рассказывали о том, что в аварии с Словакии пострадали украинцы

Фото: Національна поліція






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Источник: https://su.npu.gov.ua/
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