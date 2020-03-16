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Поезда "Укрзализныци" прекращают маршруты через государственную границу

С сегодняшнего дня "Укрзализныця" существенно сокращает число маршрутов

сегодня, 15:53
Автор:

• Екатерина Белоброва

Поезда "Укрзализныци" прекращают маршруты через государственную границу

"Укрзализныця" приостанавливает движение пригородных поездов через государственную границу с целью предотвращения распространения на территории Украины коронавирусной инфекции Covid-19. Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на пресс-службу железнодорожной компании.

Соответственно, отменено электрички, курсирующие через границу с Беларусью Ковель-Выжва-Ковель, Выжва-Хотислав-Выжва и Гомель-Сновск-Гомель.

Ограничен маршрут электричек Ковель-Хотислав-Ковель через станцию ​​"Заболотье", Сарны-Горынь-Здолбунов через станцию ​​"Удрицк", Брест-Заболотье-Брест через станцию ​​"Хотислав", Барановичи-Удрицк-Барановичи через станцию ​​"Горынь" и Чернигов-Йолча -Чернигов через станцию ​​"Неданчичи".

Курсирования электричек по маршруту Львов-Госграница-Львов ограничено через станцию ​​"Мостиска-2".

Отменено также курсирование электропоездов по маршрутам Рени-Этулия-Рени, Кишинев-Одесса-Кищинев, Черновцы-Ларга-Черновцы и Черновцы-Сокиряны Черновцы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал об объективных причинах резкого повышения цен на стоимость билетов в компании МАУ, которую упрекнули в спекуляции на закрытии воздушного пространства Украины.



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Источник: https://ua.interfax.com.ua/news/economic/647309.html
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