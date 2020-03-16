Поезда "Укрзализныци" прекращают маршруты через государственную границу

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"Укрзализныця" приостанавливает движение пригородных поездов через государственную границу с целью предотвращения распространения на территории Украины коронавирусной инфекции Covid-19. Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на пресс-службу железнодорожной компании.
Соответственно, отменено электрички, курсирующие через границу с Беларусью Ковель-Выжва-Ковель, Выжва-Хотислав-Выжва и Гомель-Сновск-Гомель.
Ограничен маршрут электричек Ковель-Хотислав-Ковель через станцию "Заболотье", Сарны-Горынь-Здолбунов через станцию "Удрицк", Брест-Заболотье-Брест через станцию "Хотислав", Барановичи-Удрицк-Барановичи через станцию "Горынь" и Чернигов-Йолча -Чернигов через станцию "Неданчичи".
Курсирования электричек по маршруту Львов-Госграница-Львов ограничено через станцию "Мостиска-2".
Отменено также курсирование электропоездов по маршрутам Рени-Этулия-Рени, Кишинев-Одесса-Кищинев, Черновцы-Ларга-Черновцы и Черновцы-Сокиряны Черновцы.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал об объективных причинах резкого повышения цен на стоимость билетов в компании МАУ, которую упрекнули в спекуляции на закрытии воздушного пространства Украины.
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