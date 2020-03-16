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"Ручное повышение цен на билеты в МАУ": авиакомпания объяснила причины

Руководство компании МАУ утверждает, что цены на билеты выросли автоматически в связи с ажиотажем

сегодня, 14:04
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Ручное повышение цен на билеты в МАУ": авиакомпания объяснила причины

Антимонопольный комитет  начал расследование из-за резкого скачка стоимости билетов в компании "Международные авиалинии Украины "накануне прекращения авиасообщения в связи с мерами по карантину, заподозрив руководство МАУ в ручной "накрутке" тарифов. В свою очередь сама авиакомпания отрицает попытку "нажиться" на международном катаклизме, о чем опубликовала сообщение на сайте.

МАУ подчеркнула, что все современные авиакомпании составляют стоимость билета по одним и тем же алгоритмам, прописанным в электронной системе и это исключает возможность внести цену ручным способом.

"Данная система автоматически определяет стоимость на том или ином маршруте в соответствии с целым рядом показателей, как интенсивность продаж, спрос на период времени. Цифровые алгоритмы анализируют объем запросов на покупку авиабилетов и пересчитывают их стоимость в соответствии с количеством людей, которые одновременно заходят в глобальную систему бронирования  для заказа", - указано в сообщении.

Таким образом, пресс-служба МАУ отмечает, что увеличение стоимости билетов было спровоцировано резким скачком спроса на отдельные направления, а система произвела соответствующий перерасчет популярного маршрута.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава компании "Международный авиалинии Украины" Евгений Дыхне обратился в суд с жалобой на блогера, который предоставил заведомо лживую информацию об уровне ответственности за пассажиров, следующих  в Украину из стран с наибольшим масштабом заражения вирусом COVID-19.


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Источник: https://www.flyuia.com/ua/ru/information/flight-information-during-covid-19
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