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В "Укрпочте" обещают работу в обычном режиме, несмотря на карантин

Глава "Укрпочты" Игорь Смелянский призвал не волноваться своих клиентов в связи с карантином

сегодня, 16:56
Автор:

• Екатерина Белоброва

В "Укрпочте" обещают работу в обычном режиме, несмотря на карантин

Глава НО "Укрпочта" Игорь Смелянский заявил, что отделения по стране продолжат работу в обычном режиме, несмотря на ряд карантинных мер в связи с расширением заражения вирусом COVID-19.  Об этом сообщает издание "Гордон".

"Мы работаем и будем работать в обычном режиме. С учетом того, что почта – часть критической инфраструктуры, почта работает даже в тех странах, где все закрыто. Мы также продолжаем обслуживать клиентов, соблюдая, безусловно, необходимые меры защиты. Средства защиты для сотрудников мы закупили и продолжаем закупать. Плюс, если чего-то нет, сотрудник может приобрести это за свои деньги, а мы эти затраты компенсируем", - подчеркивает Смелянский в своем интервью журналистам.

Также он обозначил, что сотрудники и почтальоны "Укрпочты" сохраняют в приоритете своевременную доставку пенсий и субсидий.

"Понятно, что сейчас фокус на своевременную доставку пенсий, субсидий, принятие платежей и доставку посылок. Корреспонденция тоже будет доставляться в обычном режиме. Она, как правило, оставляется в ящиках и не требует личного контакта", - заключил директор почтовой службы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине за сутки обнаружены новые случаи заражения коронавирусом.



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Источник: https://gordonua.com/news/society/smelyanskiy-ukrposhta-rabotaet-i-budet-rabotat-v-obychnom-rezhime-soblyudaya-neobhodimye-mery-zashchity-1491228.html
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