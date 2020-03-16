В Украине зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусом

Еще два новых случая заболевания коронавирусом Covid-19 выявили в Черновицкой области. Пациенты изолированны, сообщает в Facebook Центр общественного здоровья Украины.

Таким образом количество случаев инфицирования возросло до 5-ти. Ранее диагноз Covid-19 поставили двум пациентам в Черновцах, а также женщине в Житомирской области. Последнюю врачам спасти не удалось, 71-летняя пенсионерка умерла от двусторонней пневмонии.

Сегодня в Минздраве заявили еще про два случая Covid-19 в Черновицкой области. Это сделали после того, как получили официальные результаты лабораторных исследований Центра общественного здоровья. Тест на коронавирус оказался положительным. Пока неизвестно, кто именно эти пациенты и контактировали ли они с ранее заболевшими.

С начала вспышки коронавируса в Украине было 94 подозрения на Covid-19. 80 из них не подтвердились, 9 все еще находятся на исследовании.

Чтобы уберечься от коронавируса Центр общественного здоровья призывает украинцев избегать скопления людей, не контактировать с теми, кто потенциально может быть инфицирован. Стоит избегать употребления в пищу сырых, термически необработанных продуктов, мыть руки с мылом в течении 20-30 секунд и при первых симптомах болезни обращаться к врачу. При этом медики напоминают - обычная медицинская маска не защитит от коронавируса, ее стоит носить тем, кто уже заболел, чтобы не распространять инфекцию дальше.

Ранее "Коментарии" писали о том, что в США изобрели самую быструю систему для тестирования на коронавирус.

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