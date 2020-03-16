В США создали самый быстрый тест на коронавирус

Новый и пока самый быстрый тест на коронавирус изобрели ученые в США. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Разработать экспресс-тест на коронавирус Covid-19, который работал бы быстрее остальных, поручили исследователям Roche Holding AG. Руководитель подразделения диагностики Томас Шинекер утверждает - им удалось создать тест-систему, которая способна работать в десять раз быстрее, чем те, которые используют медики по всему миру сейчас. Ее одобрили в Управлении по саннадзору за качеством медпрепаратов.

Созданная система в день способна протестировать на коронавирус около 4100 пациентов, утверждает Шинекер. Это позволит гораздо ускорить постановку диагноза пациентам с Covid-19. Соответственно, замедлить вспышку инфекции.

Разработку американских ученых будут использовать не только в Соединенных Штатах, но также будут поставлять в Европу и другие страны, которые не запрещают для медустройств использовать маркировку СЕ.

Сейчас в мире болеют коронавирусом почти 170 тысяч человек. Почти 4 тысячи из них в Соединенных Штатах. Из-за вспышки и быстрого распространения Covid-19 президент Дональд Трамп решил объявить в стране чрезвычайное положение.

Ранее, напомним, "Комментарии" рассказывали о том, в каких областях Украины есть подозрения на коронавирус.









Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!