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В США создали самый быстрый тест на коронавирус

Новый тест на коронавирус работает в 10 раз быстрее и позволяет определить диагноз у гораздо большего числа пациентов.

сегодня, 08:25
Автор:

• Виолетта Комаровская

В США создали самый быстрый тест на коронавирус

Новый и пока самый быстрый тест на коронавирус изобрели ученые в США. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Разработать экспресс-тест на коронавирус Covid-19, который работал бы быстрее остальных, поручили исследователям Roche Holding AG. Руководитель подразделения  диагностики Томас Шинекер утверждает - им удалось создать тест-систему, которая способна работать в десять раз быстрее, чем те, которые используют медики по всему миру сейчас. Ее одобрили в Управлении по саннадзору за качеством медпрепаратов.

Созданная система в день способна протестировать на коронавирус около 4100 пациентов, утверждает Шинекер. Это позволит гораздо ускорить постановку диагноза пациентам с Covid-19. Соответственно, замедлить вспышку инфекции. 

Разработку американских ученых будут использовать не только в Соединенных Штатах, но также будут поставлять в Европу и другие страны, которые не запрещают для медустройств использовать маркировку СЕ. 

Сейчас в мире болеют коронавирусом почти 170 тысяч человек. Почти 4 тысячи из них в Соединенных Штатах. Из-за вспышки и быстрого  распространения Covid-19 президент Дональд Трамп решил объявить в стране чрезвычайное положение. 

Ранее, напомним, "Комментарии" рассказывали о том, в каких областях Украины есть подозрения на коронавирус




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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-13/roche-gets-clearance-for-coronavirus-test-that-s-10-times-faster?cmpid=socialflow-twitter-business&utm_campaign=socialflow-organic&utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_content=business&__twitter_impre
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