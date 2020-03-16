Киевлянка с подозрением на коронавирус "разнесла" Минздрав

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Жительница столицы Дана Яровая, которая отметила у себя симптомы инфицирования вирусом COVID-19, сделала громкое заявление в адрес сотрудников медицинских учреждений, неспособных оказать необходимую помощь пациентам в условиях мировой пандемии. Об этом девушка написала на своей странице в Facebook.
Так, Яровая обозначила, что измерив температуру и обнаружив ее повышение, она немедленно позвонила в "скорую помощь", потом семейному врачу, после чего была вынуждена обращаться еще по разным номерам больничных отделений, в результате поняла, в каком безоружном состоянии перед коронавирусом находится отечественная медицина.
"Вот после разговора с Александровской больницей, меня выкосило окончательно. Рассказываю симптомы, мне рекомендуют обратиться к семейному врачу. Объясняю, что уже обращалась- результата нет. Дальше просто феерический разговор.Я: а вы тесты на коронавирус делаете?
Девушка отмечает, что ни один из специалистов не предоставил ей нужной информации, которая в случае экстренной необходимости, способна спасти жизнь и оставить организм без последствий. Даже прохождение экспресс-тестирование на наличие СOVID-19 в крови предусматривает платную основу, бесплатно его в Украине не делают, а если делают, то, видимо, не всем. Также никто не предоставляет детальную инструкцию для возможных зараженных: к кому обращаться, какие "горячие линии" работают круглосуточно, что необходимо предпринять в случае обнаружение первых симптомов и так далее.
"Я очень надеюсь, что завтра у меня потекут сопли и начнёт болеть горло, и тема с коронавирусом отпадёт сама по себе, но я хочу подчеркнуть, что страна совершенно не готова к пандемии. От слова "совсем". И чем нам это все обернётся - одному Богу известно. Италия, будет детский лепет по сравнению с нами. А потом мы удивляемся почему в маленькой Эстонии 114 подтверждённых инфицированных, а у нас уже который день 3 человека", - заключает Дана Яровая свою далекую от оптимизма историю.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, какие заведения в Киеве продолжат работу, несмотря на рекомендации муниципальных властей закрыться на карантин.
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