Киевлянка с подозрением на коронавирус "разнесла" Минздрав

Жительница столицы Дана Яровая, которая отметила у себя симптомы инфицирования вирусом COVID-19, сделала громкое заявление в адрес сотрудников медицинских учреждений, неспособных оказать необходимую помощь пациентам в условиях мировой пандемии. Об этом девушка написала на своей странице в Facebook.

Так, Яровая обозначила, что измерив температуру и обнаружив ее повышение, она немедленно позвонила в "скорую помощь", потом семейному врачу, после чего была вынуждена обращаться еще по разным номерам больничных отделений, в результате поняла, в каком безоружном состоянии перед коронавирусом находится отечественная медицина.

"Вот после разговора с Александровской больницей, меня выкосило окончательно. Рассказываю симптомы, мне рекомендуют обратиться к семейному врачу. Объясняю, что уже обращалась- результата нет. Дальше просто феерический разговор.

Я: а вы тесты на коронавирус делаете?

Они: у вас не коронавирус.

Я: я общалась с людьми, которые перенесли инфекцию с воспалением лёгких и плевритом, они приехали из - за границы.

Они: воспаление лёгких и коронавирус не связанны.

Я: немая пауза . А что мне тогда делать?

Они: ну идите сделайте рентген.

Я: если я заражена, я заражу массу народу.

Они: вот да, именно.

Я: так что делать?

Они: сидите дома.

Я: а лечится чем?

Они: пусть семейный врач назначает.

При этом у меня не поинтересовались с кем я живу, где я была последнее время, летала ли я за границы, совершенно ничего.

Честно, я положила трубку и какое- то время находилась в прострации", - пишет автор публикации.

Девушка отмечает, что ни один из специалистов не предоставил ей нужной информации, которая в случае экстренной необходимости, способна спасти жизнь и оставить организм без последствий. Даже прохождение экспресс-тестирование на наличие СOVID-19 в крови предусматривает платную основу, бесплатно его в Украине не делают, а если делают, то, видимо, не всем. Также никто не предоставляет детальную инструкцию для возможных зараженных: к кому обращаться, какие "горячие линии" работают круглосуточно, что необходимо предпринять в случае обнаружение первых симптомов и так далее.

"Я очень надеюсь, что завтра у меня потекут сопли и начнёт болеть горло, и тема с коронавирусом отпадёт сама по себе, но я хочу подчеркнуть, что страна совершенно не готова к пандемии. От слова "совсем". И чем нам это все обернётся - одному Богу известно. Италия, будет детский лепет по сравнению с нами. А потом мы удивляемся почему в маленькой Эстонии 114 подтверждённых инфицированных, а у нас уже который день 3 человека", - заключает Дана Яровая свою далекую от оптимизма историю.





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