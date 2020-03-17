Из-за шутки о коронавирусе украинца забрала скорая

Пока правительство вводит жесткие меры, чтобы избежать пандемии коронавируса в Украине, некоторые граждане превращают всеобщую обеспокоенность в веселье. Вчера в Кременчуге (Полтавская область) в скорую позвонил неизвестный, заявив, что у него коронавирус. Об этом информирует облуправление Национальной полиции.

Согласно информации правоохранителей, кременчужанин рассказал медикам, что был за границей, и подозревает, что подхватил коронавирус. Скорая экстренно доставила его в инфекционку, и там он признался, что не был в другой стране и не болеет, а о коронавирусе просто пошутил. В отношении мужчины составили админпротокол: за свою выходку ему грозит 119 гривен штрафа.

Как ранее сообщали "Комментарии", на сегодняшней экстренной сессии парламента главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил о том, что МОЗ меняет алгоритм диагностики инфицированных китайский лихорадкой. Коронавирус теперь передается не из других стран, а внутри Украины. По словам Ляшко, в Украине официально подтвердили 7 случаев коронавируса, в 4 из которых люди не путешествовали и были инфицированы дома.

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