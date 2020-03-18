В Мукачево обстреляли такси: водитель в тяжелом состоянии

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Вчера в 22:00 в Мукачево неизвестный обстрелял автомобиль, в результате чего водитель получил огнестрельное ранение в живот. Произошедшее подтвердили в Национальной полиции.
Как сообщают местные СМИ, пострадавший - таксист, который сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице. На данный момент известно лишь то, что 53-летний житель Мукачево ехал по улице Масарика, и в него начали стрелять из другой машины. Пуля пробила дверь и попала в водителя. Сейчас правоохранители ищут злоумышленников и устанавливают мотив преступления. По предварительным данным, конфликт произошел на бытовой почве.
Как ранее сообщали "Комментарии", в Мукачево (Закарпатье) произошла перестрелка. Как сообщили в облуправлении Нацполиции, в результате стрельбы двоих мужчин с огнестрелом увезла скорая.
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