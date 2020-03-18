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В Киевской области ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса

Правительство ждет аналогичного распоряжения столичных властей

сегодня, 13:59
Автор:

• Татьяна Веремеева

В Киевской области ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса

Кабинет министров Украины принял решение установить режим чрезвычайной ситуации в Киевской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Отмечается, что таким образом было исполнено решение областной комиссии по вопросам техногенной и экологической безопасности, а также чрезвычайных ситуаций в связи с выявленными среди украинцев случаями заболевания коронавирусом.

Со стороны столичных властей аналогичного решения пока в Кабмине не получали, но пообещали вернуться к рассмотрению вопроса после получения всех необходимых документов.

Ранее "Комментарии" писали о правилах во время карантина из-за распространения коронавирусной инфекции в Украине. В Украине сейчас известно о 14 случаях заражения коронавирусом, а 2 из них – летальные. Поэтому для противодействия эпидемии правительством были приняты меры, придерживаться которых должны все граждане. Кроме того, принят специальный закон относительно коронавируса, который предусматривает наказание за нарушения карантинного режима.


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