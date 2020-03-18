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В Европе назвали возможный источник COVID-19: бармен мог заразить тысячи человек

Мужчина был заражен, но работал на курорте в Австрии, где отдыхали тысячи туристов из Исландии, Германии, Дании, Норвегии, Швеции

сегодня, 14:50 2118
Автор:

• Елена Волкова

В Европе назвали возможный источник COVID-19: бармен мог заразить тысячи человек

В Европе назвали возможный очаг распространения COVID-19 в странах ЕС. Как сообщает издание Der Spiegel,  у сотрудника одного из баров на горнолыжном курорте Ишгль в Австрии нашли коронавирус. И именно от него могли инфицироваться туристы со всей Европы.

Согласно информации издания, в момент, когда мужчина был заражен и еще работал на курорте, там отдыхали тысячи людей из Исландии, Германии, Дании, Норвегии, Швеции и других стран. Они могли заразиться и привезти вирус к себе на родину.

Сообщается, что этот курорт закрылся лишь в минувшие выходные. В результате, на карантин отправили более тысячи иностранцев. 

Как ранее сообщали “Комментарии”, в Италии и Испании, где бушует коронавирус, появилось правило "1 метра" и топот в знак благодарности. В условиях жесткого карантина медики решают, кому предоставлять помощь, а некоторые умирают, прощаясь с родными по Skype.


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Источник: https://comments.ua/
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