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Под Киевом украинцы перекрыли движение грузовых поездов и требуют вернуть пассажирские перевозки

В Киевской области устроили митинг в связи с решением "Укрзализныци” остановить пассажирское железнодорожное сообщение

сегодня, 16:20
Автор:

• Елена Волкова

Под Киевом украинцы перекрыли движение грузовых поездов и требуют вернуть пассажирские перевозки

Вместо того, чтобы придерживаться карантина в условиях коронавируса в Украине, в Киевской области устроили митинг в связи с остановкой пассажирского железнодорожного сообщения.

Как сообщает на своей странице блогер и сотрудник "Укрзализныци” Александр Рудоманов, несколько десятков жителей города Фастов не согласны с решением компании и перекрыли движение грузовых составов. 

“Привет, карантин и самоизоляция”, - с иронией пишет блогер.

Как ранее сообщали “Комментарии”, с 18 марта компания “Укрзализныця” отменяет все рейсы дальнего сообщения, а также региональные поезда и местные электрички. На протяжении месяца пассажиры смогут обменять в кассе свои билеты или вернуть потраченные деньги в 100-процентном размере. Вместе с тем, в “УЗ” просят не спешить на вокзалы, чтобы не создавать толпу в период карантина, когда скопление людей может быть опасно для здоровья.


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Источник: https://www.facebook.com/sasko.laps
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