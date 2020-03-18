Язык

Українська

Русский

Coinspot 18.03.2020

BTC/USD

5197.85

ETH/USD

113.95

LTC/USD

33.43

НБУ 18.03.2020

USD/UAH

28.30

EUR/UAH

30.90

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия Знай наших: в Италии украинка нелегально торговала масками на улице и схлопотала штраф
НОВОСТИ Все новости

Знай наших: в Италии украинка нелегально торговала масками на улице и схлопотала штраф

В Италии, где продолжается карантин из-за коронавируса, полиция задержала украинку за нелегальной торговлей масками

сегодня, 16:49
Автор:

• Таисия Ерохина

Знай наших: в Италии украинка нелегально торговала масками на улице и схлопотала штраф

В Милане, Италия, во время карантина из-за коронавирусной пандемии просто на улице полиция задержала гражданку Украины: та решила незаконно поторговать медицинскими масками. Об этом пишет Milano Today.

Так, 53-летняя украинка вышла из дома во время карантина, чтобы заняться несанкционированной торговлей. Просто на улице, у одного из супермаркетов, женщина предлагала купить медицинские маски. Полиция узнала о нарушительнице закона после телефонного обращения местного жителя. "Предпринимательницу" засекли "на горячем" в минувшее воскресенье. Сначала женщина пыталась бежать, пряча товары под курткой, но копы быстро догнали ее. И она призналась – пытается продать маски. В итоге, украинка получила штраф за "отсутствие разрешения на торговлю в общественных местах". Кроме того, она не выполнила указ властей о необходимости оставаться дома. Сумма штрафа в сообщении не указана.

Ранее портал "Комментарии" писал, что в Киеве преступники сориентировались на фоне ситуации с коронавирусом и украли у предпринимателей 100 тыс. медицинских масок, угрожая оружием.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: http://www.milanotoday.it/cronaca/vende-mascherine-coronavirus-denunciata.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...