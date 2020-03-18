Знай наших: в Италии украинка нелегально торговала масками на улице и схлопотала штраф

В Милане, Италия, во время карантина из-за коронавирусной пандемии просто на улице полиция задержала гражданку Украины: та решила незаконно поторговать медицинскими масками. Об этом пишет Milano Today.

Так, 53-летняя украинка вышла из дома во время карантина, чтобы заняться несанкционированной торговлей. Просто на улице, у одного из супермаркетов, женщина предлагала купить медицинские маски. Полиция узнала о нарушительнице закона после телефонного обращения местного жителя. "Предпринимательницу" засекли "на горячем" в минувшее воскресенье. Сначала женщина пыталась бежать, пряча товары под курткой, но копы быстро догнали ее. И она призналась – пытается продать маски. В итоге, украинка получила штраф за "отсутствие разрешения на торговлю в общественных местах". Кроме того, она не выполнила указ властей о необходимости оставаться дома. Сумма штрафа в сообщении не указана.

Ранее портал "Комментарии" писал, что в Киеве преступники сориентировались на фоне ситуации с коронавирусом и украли у предпринимателей 100 тыс. медицинских масок, угрожая оружием.

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