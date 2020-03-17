Маски или смерть: в Киеве под дулами пистолетов украли 100 тыс. медицинских масок

В Киеве преступники решили подзаработать на фоне ситуации с коронавирусом: угрожая пистолетами, неизвестные напали на предпринимателей и украли 100 тыс. медицинских масок. Об этом информирует городская прокуратура.

Сообщается, что предприниматели на протяжении нескольких недель закупили маски на сумму около 1 млн грн, а потом собирались через знакомых их реализовать. Однако во время встречи с покупателями и перегрузки товара, на место происшествия подъехал автомобиль с несколькими мужчинами в спецодежде. Неизвестные представились сотрудниками СБУ, угрожая пистолетами положили потерпевших на землю. После чего забрали товар и уехали.

Добавим, что событие произошло 13 марта, а сегодня злоумышленники были задержаны. Установлено, что трое мужчин являются жителями Киева и Киевской области в возрасте 26-42 лет. Отмечается, что никакого отношения к правоохранительным органам "СБУшники" не имеют, а маски украли, чтобы перепродать.

Сейчас решается вопрос относительно сообщения задержанным о подозрении по ст. 187 УКУ (разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах или совершенный организованной группой, или соединенный с причинением тяжких телесных повреждений") и избрания меры пресечения.

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