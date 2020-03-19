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"И не надейтесь": метро Киева не будет работать до окончания карантина

Мэр Киева Виталий Кличко разбил призрачные надежды киевлян на восстановление работы метрополитена

сегодня, 13:06
Автор:

• Екатерина Белоброва

"И не надейтесь": метро Киева не будет работать до окончания карантина

Киевский городской голова Виталий Кличко четко обозначил, что метрополитен столицы не возобновит работы до завершения общенационального карантина. Об этом передает агентство "РБК-Украина" с брифинга, на котором выступил мэр.

Таким образом Кличко опроверг заявления нескольких чиновников, которые поговаривали о частичном восстановлении работы подземных маршрутов. 

"Вчера люди, которые не являются специалистами, сделали заявление о частичном восстановлении метрополитена. Это персональное мнение этих людей. Вакцины от короновируса в мире, к сожалению, не существует… Поэтому отмена движения метрополитена до 3 апреля - это вынужденная мера на опережение", - подчеркнул глава Киева.

Кроме того Виталий Кличко обозначил, что со стороны городских властей ведутся переговоры с частными перевозчиками для разрешения критического скопления людей на наземных  остановках и транспортного коллапса.

"Нет такого транспорта, который способен вместить в себя число пассажиров на уровне метро. Этим вызваны большие очереди на остановках транспорта. Мы сейчас ведем переговоры с перевозчиками. Но, к сожалению, некоторые частные компании уменьшают количество транспорта. Я считаю это недопустимым", - заключил киевский мэр.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Киеве закрыли метрополитен в связи с карантином.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/kieve-isklyuchayut-otkrytie-metro-kontsa-1584613288.html
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