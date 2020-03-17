Метро закрывается: когда перестанут пускать в киевскую подземку

Метро в Киеве закрывается на время карантина. Об этом решении объявил мер столицы Виталий Кличко.

В данный момент столичная подземка работает в обычном режиме. Но уже вечером она примет последних пассажиров, а в 23:00 закроется вовсе. Пока что прекратить работу решили до 3-го апреля, говорит Кличко. То есть, пока в Украине действует карантин, введенный из-за распространения коронавируса. Однако, в случае необходимости метро могут открыть раньше либо продолжат запрет на работу.

Закрыть метро также должны в Харькове и Днепре - согласно постановлению Кабмина.

В Киеве изменений в график другого общественного транспорта пока не вводили. Чтобы добраться на работу, например, люди могут использовать маршрутки, автобусы, троллейбусы и трамваи. Правда, есть обязательное условие: в салон водитель не может пускать более, чем 10 пассажиров одновременно. Как показывает утро вторника, в час пик почти никто этого правила не соблюдал, поскольку поток пассажиров был огромным.

Фуникулер также работает в обычном режиме. А вот городская электричка теперь будет курсировать только утром и вечером, когда пассажиропоток самый большой.

Виталий Кличко призвал киевлян, по возможности, оставаться дома, а заходя в общественный транспорт использовать средства индивидуальной защиты: одевать маску и дезинфицировать руки. Кстати, сам общественный транспорт также обещают регулярно дезинфицировать.

По состоянию на утро вторника в Киеве зафиксировано два случая заражения коронавирусом.

Ранее, напомним, "Комментарии" объяснили, как в домашних условиях изготовить маску и антисептик.



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