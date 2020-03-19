Подводная контрабанда: украинец в водолазном костюме переправлял медицинские маски в Румынию

В Украине стали едва ли не каждый день появляться известия о преступных махинациях с медицинскими масками после того, как в стране ввели карантин из-за коронавируса. На сей раз пограничники в контрабанде уличили "водолаза" вблизи границы с Румынией, передает Госпогранслужба.

Так, вчера пограничники отдела "Деловое" Мукачевского отряда задержали 29-летнего жителя Рахова. "Водолаза" засекли вечером на украинско-румынском участке границы, пролегающем к реке Тиса: неизвестный в гидрокостюме выходил из воды. Сообщается, что законные требования наряда злоумышленник проигнорировал, попытался скрыться, поэтому пограничники выпустили предупредительный выстрел. Затем ловкача догнали и задержали. Мужчина был без документов, но признался, что живет в Украине и переправлял маски в соседнюю Румынию.





Отметим, что украинец получил административное наказание в виде 10 суток ареста.

Ранее "Комментарии" писали, что в Киеве преступники сориентировались на фоне ситуации с коронавирусом и украли у предпринимателей 100 тыс. медицинских масок, угрожая оружием.

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