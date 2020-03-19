Еще в одной области в Украине подтвердили два случая заражения коронавирусом

Первые да случая заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Днепропетровской области. Оба больных сейчас находятся под наблюдением врачей. Об этом сообщает местное издание "Информатор".



Отмечается, что люди, у которых подтвердился диагноз, недавно вернулись из-за границы. В данный момент они себя хорошо чувствуют, находятся в стабильном состоянии и им оказывают всю возможную помощь.

Кроме того, сейчас выясняется, с кем контактировали зараженные коронавирусом, этих людей также нужно будет изолировать.

В Днепропетровской области, по данным издания, сегодня утром было 9 человек с подозрением на коронавирус, которые находятся в одной из областных госпитальных баз, определенных местной властью. Всего в области определили две госпитальные базы: Днепровская городская больница № 21 и Криворожская инфекционная больница, которые могут единовременно разместить 430 человек.

Ранее "Комментарии" писали, что мэр Житомира Сергей Сухомлин рассказал о первом подтвержденном случае коронавируса в своем городе. По словам градоначальника, который обратился к людям по видео, Covid-19 обнаружили в крови 56-летнего мужчины, который недавно прилетел из Австрии. По словам мэра, состояние инфицированного в норме, он госпитализирован. Как известно, ранее Covid-19 выявили у 71-летней жительницы Житомирской области. К сожалению, она умерла после госпитализации. По состоянию на 19 марта, в Минздраве подтвердили 18 случаев коронавируса в Украине, два из которых - летальные.

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