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Коронавирус охватил новый город Украины

Мэр Житомира Сергей Сухомлин рассказал о первом подтвержденном случае коронавируса в своем городе

сегодня, 16:20 1999
Автор:

• Елена Волкова

Коронавирус охватил новый город Украины

Мэр Житомира Сергей Сухомлин рассказал о первом подтвержденном случае коронавируса в своем городе. По словам градоначальника, который обратился к людям по видео, Covid-19 обнаружили в крови 56-летнего мужчины, который недавно прилетел из Австрии.

По словам мэра, состояние инфицированного в норме, он госпитализирован. Как известно, ранее Covid-19 выявили у 71-летней жительницы Житомирской области. К сожалению, она умерла после госпитализации. По состоянию на 19 марта, в Минздраве подтвердили 16 случаев коронавируса в Украине, два из которых - летальные.

Напомним, ученые, которые с конца прошлого года исследуют новый китайский вирус, пришли к выводу, что помимо симптомов простуды у COVID-19 есть и другое проявление

Как ранее сообщали “Комментарии”, в Италии и Испании, где бушует коронавирус, появилось правило "1 метра" и топот в знак благодарности. В условиях жесткого карантина медики решают, кому предоставлять помощь, а некоторые умирают, прощаясь с родными по Skype.


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Источник: https://comments.ua/
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