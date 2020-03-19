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Ученые рассказали о новом симптоме коронавируса

Ученые, которые исследуют китайский коронавирус, пришли к выводу, что помимо симптомов простуды у COVID-19 есть еще и другое проявление

сегодня, 15:00 1335
Автор:

• Елена Волкова

Ученые рассказали о новом симптоме коронавируса

Ученые, которые с конца прошлого года исследуют новый китайский вирус, пришли к выводу, что помимо симптомов простуды у COVID-19 есть и другое проявление. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журналах The American Journal of Gastroenterology и Clinical Gastroenterology and Hepatology.

Исследователи призывают людей срочно обращаться к медикам, если помимо температуры, кашля и затрудненного дыхания они заметили еще и нарушение пищеварения. Согласно наблюдениям в трех клиниках Уханя, где вспыхнул коронавирус, около половины больных имели жалобы на диарею или полное отсутствие аппетита. Почти у сотни из 204 пациентов, которые были инфицированы в январе-феврале, появились рвота, тошнота и боли в животе.

Как ранее сообщали “Комментарии”, в Италии и Испании, где бушует коронавирус, появилось правило "1 метра" и топот в знак благодарности. В условиях жесткого карантина медики решают, кому предоставлять помощь, а некоторые умирают, прощаясь с родными по Skype.


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Источник: https://comments.ua/
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