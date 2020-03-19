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В Украине подтвердили 21 случай заражения коронавирусом

Все больные находятся в изоляции

сегодня, 20:37
Автор:

• Татьяна Веремеева

В Украине подтвердили 21 случай заражения коронавирусом

В Украине по состоянию на вечер четверга, 19 марта, подтвержден 21 случай заражения COVID-19 . Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Согласно результатам исследования вирусологической референс- лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено всего 17 положительных результатов на COVID- 19:
- Черновицкая область – 10;
- Житомирская область – 1;
- Киевская область – 2;
- Донецк область – 1;
- Ивано-Франковская область – 1;
- город Киев – 2.

По результатам исследований региональных лабораторий коронавирус обнаружено в:

- Днепропетровской области – 2;
- Житомирской области – 1;
- городе Киев – 1.

Ранее "Комментарии" писали, что мэр Житомира Сергей Сухомлин рассказал о первом подтвержденном случае коронавируса в своем городе. По словам градоначальника, который обратился к людям по видео, Covid-19 обнаружили в крови 56-летнего мужчины, который недавно прилетел из Австрии. По словам мэра, состояние инфицированного в норме, он госпитализирован. Как известно, ранее  Covid-19 выявили у 71-летней жительницы Житомирской области. К сожалению, она умерла после госпитализации. По состоянию на 19 марта, в Минздраве подтвердили 18 случаев коронавируса в Украине, два из которых – летальные.


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