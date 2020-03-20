Массовые потасовки в Харькове: пассажиры бьют трамваи и остановили движение транспорта

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Сегодня в Харькове произошло несколько потасовок между пассажирами и водителями трамваев, которые отказались запускать в салон более 10 человек, как гласят правила карантина при коронавирусе.
Как пишут пользователи соцсетей, потасовки с участием харьковчан, которые желали уехать на трамвае скорее, произошли на разворотном круге 602 микрорайона, на Холодной горе, в районе Южного вокзала и на остановке "Станция метро "Академика Павлова". Также ругались и применяли агрессивные методы на перекрестках улицы Героев Труда и Академика Павлова, проспекта Тракторостроителей и улицы Немышлянской, улиц Морозова и Киргизской, Салтовского шоссе и проспекта Тракторостроителей.
В горсовете говорят, что пассажиры разбили лобовое стекло в одном из трамваев. В результате, движение оказалось заблокировано, а чтобы успокоить разъяренную толпу, на места прибыли полицейские и военные.
Напомним, мужчина из Житомира, у которого обнаружили коронавирус Covid-19, незадолго до этого возил в Австрию группу туристов.
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