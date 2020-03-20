Язык

Українська

Русский

Coinspot 20.03.2020

BTC/USD

6595.22

ETH/USD

146.03

LTC/USD

41.37

НБУ 20.03.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

30.80

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия Массовые потасовки в Харькове: пассажиры бьют трамваи и остановили движение транспорта
НОВОСТИ Все новости

Массовые потасовки в Харькове: пассажиры бьют трамваи и остановили движение транспорта

В Харькове движение трамваев заблокировано, а чтобы успокоить разъяренную толпу, на места прибыли полицейские и военные

сегодня, 10:35
Автор:

• Елена Волкова

Массовые потасовки в Харькове: пассажиры бьют трамваи и остановили движение транспорта

Сегодня в Харькове произошло несколько потасовок между пассажирами и водителями трамваев, которые отказались запускать в салон более 10 человек, как гласят правила карантина при коронавирусе.

Как пишут пользователи соцсетей, потасовки с участием харьковчан, которые желали уехать на трамвае скорее, произошли на разворотном круге 602 микрорайона, на Холодной горе, в районе Южного вокзала и на остановке "Станция метро "Академика Павлова". Также ругались и применяли агрессивные методы на перекрестках улицы Героев Труда и Академика Павлова, проспекта Тракторостроителей и улицы Немышлянской, улиц Морозова и Киргизской, Салтовского шоссе и проспекта Тракторостроителей.
В горсовете говорят, что пассажиры разбили лобовое стекло в одном из трамваев. В результате, движение оказалось заблокировано, а чтобы успокоить разъяренную толпу, на места прибыли полицейские и военные.

Напомним, мужчина из Житомира, у которого обнаружили коронавирус Covid-19, незадолго до этого возил в Австрию группу туристов.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...