Стало известно, кого мог заразить коронавирусом житель Житомира

Мужчина из Житомира, у которого обнаружили коронавирус Covid-19, незадолго до этого возил в Австрию группу туристов. Об этом рассказал житомирский городской голова Сергей Сухомлин.

Первый случай коронавируса в Житомире зафиксировали накануне. Мужчину забрали в больницу, но оставаться там он упорно отказывался. В результате, пациенту все же пришлось смириться с госпитализацией, говорит мер Житомира. Какое-то время пациент не хотел рассказывать, с кем контактировал в последнее время. Но затем все же признался.

Оказалось, что незадолго до закрытия границ больной возил в Австрию группу туристов. Они вернулись недавно все вместе самолетом. Какая именно турфирма возила людей в Европу уже известно. Теперь составляют списки тех, кто оказался в этой группе вместе с инфицированным. Помогают это делать сотрудники полиции и Службы безопасности Украины. Какое-то время люди должны будут провести в изоляции, ведь потенциально они также могли заболеть Covid-19, подытожил Сергей Сухомлин. Также у всех, кто мог контактировать с работником турфирмы, возьмут анализы и всем проведут тест на коронавирус.

Напомним, в Украине по состоянию на утро пятницы, 20 марта, зафиксировали 26 случаев коронавируса. Три из них - летальные.

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