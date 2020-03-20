Пожизненное и смертная казнь: как наказывают за нарушения карантина

Цель карантина, который вводят страны по всему миру, одна - остановить распространение коронавируса Covid-19. А вот наказание за нарушение правил этого карантина повсюду разное. Где-то придется заплатить немаленький штраф, а где-то нарушителю не избежать смертной казни.

Пожалуй, самое жесткое наказание за несоблюдение правил карантина - в Китае. Здесь можно загреметь за решетку на 10 лет, а может, и того более. В некоторых случаях нарушителям грозит пожизненное. А вот если человек сознательно скрывает симптомы коронавируса и инфицирует других людей, то у него возникнут проблемы посерьезней, чем тюрьма. За подобное в Китае ввели смертную казнь.

По несколько лет можно отсидеть за решеткой, если вы нарушите правила карантина, скажем, в Узбекистане (8 лет), Канаде (3 года), Северной Корее (1 год). Самый короткий срок дают в Италии, где, к слову, вспышка коронавируса сейчас самая жесткая. Здесь нарушителей могут отправить в тюрьму на 3 месяца.

Некоторые страны пока будут бороться с нарушителями условий карантина с помощью штрафов. Самый высокий ввели в Чехии - более чем 100 тысяч евро. В Канаде же, если из-за действий человека или его бездействия возрастет риск распространения коронавируса, нарушителя могут оштрафовать на 700 тысяч долларов.





В Украине нарушителей карантина также будут наказывать. Соответственное решение Верховная Рада приняла во время внеочередного заседания 17 марта. Максимальный штраф для украинцев - 170 тысяч гривен. Но если действия нарушителя привели к гибели людей, то это уже наступает уголовная ответственность, и он может оказаться за решеткой на срок до 8 лет.

Ранее "Комментарии" рассказывали правила поведения во время карантина в Украине.





Графика: Facebook/Слуга народа







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