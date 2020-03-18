Коронавирус в Украине: правила поведения во время карантина

Карантин из-за коронавируса внес коррективы в жизнь каждого украинца. Многие уже осознали всю серьезность ситуации, но есть и те, кто еще не понимает, что происходит и какие могут быть последствия.



В то же время в стране уже есть правила поведения, которых стоит придерживаться, чтобы сохранить здоровье.

Напомним, сегодня Кабинет министров Украины принял решение установить режим чрезвычайной ситуации в Киевской области. Таким образом было исполнено решение областной комиссии по вопросам техногенной и экологической безопасности, а также чрезвычайных ситуаций в связи с выявленными среди украинцев случаями заболевания коронавирусом, которых, согласно МОЗ, 14. Со стороны столичных властей аналогичного решения пока в Кабмине не получали, но пообещали вернуться к рассмотрению вопроса после получения всех необходимых документов.

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