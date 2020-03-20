В Украине говорят о еще шести согражданах, умерших от коронавируса

В Италии, которая вышла на первое место в мире по смертности от коронавируса, умерла еще одна украинка. Об этом сообщает глава Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий.

По его словам, вчера в городе Романо ди Ломбардия скончалась украинка Галина, уроженка Львовщины. Согласно данным Минздрава, это вторая жертва коронавируса за границей среди украинцев. Впрочем, в Сети говорят, что в Италии умерших от коронавируса украинцев куда больше. В комментариях один из пользователей уверяет, что это уже шестая смерть наших сограждан в Италии, и указывает имена и возраст других погибших.

Согласно последним данным, в Украине подтвердилось 26 случаев заражения коронавирусом: в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Черновицкой, Киевской областях и Киеве. Больше всего больных сейчас в Черновицкой области. Трое случаев коронавируса в Украине оказались смертельными.

Как ранее сообщали “Комментарии”, в Италии и Испании, где бушует коронавирус, появилось правило "1 метра" и топот в знак благодарности. В условиях жесткого карантина медики решают, кому предоставлять помощь, а некоторые умирают, прощаясь с родными по Skype

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!