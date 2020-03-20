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В Украине говорят о еще шести согражданах, умерших от коронавируса

В городе Романо ди Ломбардия в Италии скончалась уроженка Львовщины, но в Сети говорят, что умерших от коронавируса украинцев куда больше

сегодня, 11:50 587
Автор:

• Елена Волкова

В Украине говорят о еще шести согражданах, умерших от коронавируса

В Италии, которая вышла на первое место в мире по смертности от коронавируса, умерла еще одна украинка. Об этом сообщает глава Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий.

По его словам, вчера в городе  Романо ди Ломбардия скончалась украинка Галина, уроженка Львовщины. Согласно данным Минздрава, это вторая жертва коронавируса за границей среди украинцев. Впрочем, в Сети говорят, что в Италии умерших от коронавируса украинцев куда больше. В комментариях один из пользователей уверяет, что это уже шестая смерть наших сограждан в Италии, и указывает имена и возраст других погибших.

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Согласно последним данным, в Украине подтвердилось 26 случаев заражения коронавирусом: в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Черновицкой, Киевской областях и Киеве. Больше всего больных сейчас в Черновицкой области. Трое случаев коронавируса в Украине оказались смертельными. 

Как ранее сообщали “Комментарии”, в Италии и Испании, где бушует коронавирус, появилось правило "1 метра" и топот в знак благодарности. В условиях жесткого карантина медики решают, кому предоставлять помощь, а некоторые умирают, прощаясь с родными по Skype.


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Источник: https://comments.ua/
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