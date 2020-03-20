Пассажирский бунт: на Хмельниччине маршрутку забросали камнями

На Хмельниччине пассажиры забросали камнями маршрутку. Взбунтовались люди, когда водитель отказался пускать в салон более 10 человек. Об этом рассказал руководитель Каменец-Подольской райгосадминистрации Анатолий Бернашевский.

Все произошло в селе Должок около восьми утра. Маршрутка должна была ехать в Каменец-Подольский, но желающих ехать оказалось больше, чем позволено перевозить. Напомним, из-за карантина в Украине ввели ограничение - в маршрутках разрешено перевозить не более 10-ти пассажиров и все они должны быть в масках. Водитель не стал нарушать требование, за что и поплатился. Пассажиры, которые остались стоять на остановке, взбунтовали. В маршрутку полетели камни. К счастью, ни другие пассажиры, ни сам водитель не пострадали. А вот на корпусе машины есть повреждения, к тому же, разбиты несколько окон. Стоит отметить, что автобусы на этом маршруте ходят с интервалом приблизительно 5 минут.

Водитель маршрутки обращаться в полицию не стал, а вот перевозчик хочет убрать свои автобусы с этого рейса.

"Перевозчик выполняет постановление правительства. Но так как люди отреагировали неадекватно, он решил снять все свои автобусы с маршрута", говорит Бернашевский.

Отметим также, что начиная с 20 марта на время карантина в самом Хмельницком решили отменить льготы в общественном транспорте, чтобы люди, по возможности, пользовались им реже. В первую очередь, речь идет о пожилых людях.

"Комментарии" также рассказывали о том, как бунтуют пассажиры в Харькове.

Фото: Національна поліція

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