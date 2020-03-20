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В Киеве произошло громкое задержание: с ДТП и стрельбой

На Березняках бойцы “КОРД” провели задержание со стрельбой

сегодня, 15:10
Автор:

• Елена Волкова

В Киеве произошло громкое задержание: с ДТП и стрельбой

Сегодня в Киеве бойцы “КОРД” провели задержание со стрельбой. Об этом сообщили очевидцы, которые засняли спецоперацию с балкона, на странице “Киев Оперативный”.

Автор видео пишет о том, что около 14:00 во дворе дома по ул. Бучмы, 4 на  Березняках правоохранители задержали 5 человек на BMW. Люди слышали выстрелы, однако о пострадавших информации нет. Кроме того, во время спецоперации машина задерживаемых влетела в ограждение. Пока в полиции спецоперацию не прокомментировали.

   

Напомним, немецкая полиция провела обыски в помещениях по всей стране, связанных с антисемитским ультраправым движением под названием Reichsbürger (граждане рейха)


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