В Киеве произошло громкое задержание: с ДТП и стрельбой

Сегодня в Киеве бойцы “КОРД” провели задержание со стрельбой. Об этом сообщили очевидцы, которые засняли спецоперацию с балкона, на странице “Киев Оперативный”.

Автор видео пишет о том, что около 14:00 во дворе дома по ул. Бучмы, 4 на Березняках правоохранители задержали 5 человек на BMW. Люди слышали выстрелы, однако о пострадавших информации нет. Кроме того, во время спецоперации машина задерживаемых влетела в ограждение. Пока в полиции спецоперацию не прокомментировали.

Напомним, немецкая полиция провела обыски в помещениях по всей стране, связанных с антисемитским ультраправым движением под названием Reichsbürger (граждане рейха)

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