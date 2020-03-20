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Киевлянин выбросил из троллейбуса водителя с криком “Ты теперь десятый” (ВИДЕО 18+)

В Киеве парню, который возмущен правилами карантина, не хватило места в троллейбусе, в результате чего он устроил скандал и ругался матом

сегодня, 15:30
Автор:

• Елена Волкова

Киевлянин выбросил из троллейбуса водителя с криком “Ты теперь десятый” (ВИДЕО 18+)

Сегодня по всей стране происходят потасовки пассажиров и водителей общественного транспорта, которые по правилам карантина не имеют права брать в салон более 10 человек. Так, в Киеве один из разбушевавшихся пассажиров буквально вытолкал из троллейбуса водителя, с криком “Ты теперь десятый”.

Парню, который возмущен правилами карантина, не хватило места, в результате чего он устроил скандал, вытащил из салона водителя и вовсю ругался матом. Осторожно, видео содержит ненормативную лексику.

Как сообщали “Комментарии”, сегодня в Харькове произошло несколько потасовок между пассажирами и водителями трамваев, которые отказались запускать в салон более 10 человек. В горсовете говорят, что пассажиры разбили лобовое стекло в одном из трамваев. В результате, движение оказалось заблокировано, а чтобы успокоить разъяренную толпу, на места прибыли полицейские и военные.


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