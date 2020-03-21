Коронавирус в Украине и в мире: 21 марта болезнь диагностировали еще у 42 человек

По состоянию на утро 21 марта по всему миру диагностировали 277 049 случаев заражения вирусом COVID-19. Заболевание уже унесло жизни 11 421человек. Официальные данные также свидетельствуют о выздоровлении 91 981 человек.



Отмечается, что около 95% случаев – 165 715 человек – это легкая форма заболевания. В то же время 5% заболевших, или 7914 человек, находятся в тяжелом состоянии.

Коронавирус COVID-19 зафиксирован в 186 странах и территориях по всему миру, а также на 1 международном транспорте – на круизном лайнере Diamond Princess, расположенном в Йокогаме, Япония.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Китае – 81 008. При этом количество жертв составляет 3255. За последние сутки там зафиксирован 41 новый случай заражения коронавирусом и 7 новых смертей в следствие заражения вирусом.

В то же время лидером по количеству летальных случаев остается Италия, в которой из-за коронавируса уже умерли 4032, при общем количестве заболевших в 47021. Отмечается, что сегодня в стране еще не было зафиксировано новых случаев болезни.

Всего 21 марта было выявлено 1474 новых случаев заражения COVID-19. Больше всего сегодня диагностировали коронавирус у жителей США – 391 заболевший, при этом умерли там сегодня 19 человек.

Напомним, в Украине по состоянию на вечер пятницы, 20 марта, подтвержден 41 случай заражения COVID- 19. Количество летальных случаев не увеличилось и сейчас насчитывается в Украине три жертвы коронавируса.

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