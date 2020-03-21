В Украине зафиксированы два новых случая заражения COVID-19

В Украине по состоянию на вечер пятницы, 20 марта, подтвержден 41 случай заражения COVID- 19. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

По одному новому случаю заражения коронавирусом в нашей стране были зафиксированы в Киевской и Тернопольской областях. В Минздраве также отметили, что количество летальных случаев не увеличилось и сейчас насчитывается в Украине три жертвы коронавируса.

Ранее "Комментарии" писали, что Кабмин освободил от уплаты ввозной пошлины и НДС определенный перечень лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования, необходимых для предотвращения возникновения и распространения COVID- 19, а также для локализации и ликвидации вспышек этого заболевания.

В то же время такси в Украине будут бесплатно доставлять в больницы медицинских работников, которые задействованы в предупреждении и ликвидации вируса COVID-19.

Также мы писали, что ученые полагают, что COVID-19 омолодился, что подтверждает смерть 10-месячного младенца и подростка 14 лет в Китае 18 марта. Ранее летальные исходы среди детей не случались. В связи с этим эксперты сообщили о новых исследованиях коронавируса у детей.

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