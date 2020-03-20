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Таксисты согласились бесплатно возить врачей на работу на время карантина

Бесплатным такси для врачей станет в 7 городах Украины

20 марта 2020, 20:21
Автор:

• Татьяна Веремеева

Таксисты согласились бесплатно возить врачей на работу на время карантина

Такси в Украине будут бесплатно доставлять в больницы медицинских работников, которые задействованы в предупреждении и ликвидации вируса COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что согласились бесплатно довозить врачей до медучреждений таксисты сервиса Uber. Договоренность предполагает 10 тысяч поездок, которыми могут воспользоваться медицинские сотрудники в городах Киев, Одесса, Львов, Днепр, Харьков, Запорожье и Винница во время карантина.

Ранее "Комментарии" писали, что Кабмин освободил от уплаты ввозной пошлины и НДС определенный перечень лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования, необходимых для предотвращения возникновения и распространения COVID- 19, а также для локализации и ликвидации вспышек этого заболевания.

Также мы писали, что ученые полагают, что COVID-19 омолодился, что подтверждает смерть 10-месячного младенца и подростка 14 лет в Китае 18 марта. Ранее летальные исходы среди детей не случались. В связи с этим эксперты сообщили о новых исследованиях коронавируса у детей.


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