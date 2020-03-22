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Карантин в Киеве: в аэропорту "Борисполь" закрыли еще один терминал

Для предотвращения распространения вируса COVID-19 в аэропорту Борисполя закрыли терминал F

сегодня, 21:54
Автор:

• Екатерина Белоброва

Карантин в Киеве: в аэропорту "Борисполь" закрыли еще один терминал

В Международном аэропорту "Борисполь" закрывают терминал F с 17:0) сегодняшнего дня предварительно до 3 апреля. Об этом сообщается на сайте аэропорта.

"С целью повышения безопасности пассажиров и персонала чартерные, санитарные, эвакуационные и другие технические рейсы международного сообщения (прилет) будут переведены из терминала F к терминалу B", - указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что аэропорт Борисполя с 18 марта закрыл основной терминал D для оптимизации деятельности и в рамках мероприятий по предотвращению распространения коронавируса.

Напомним, портал ранее сообщал, что в Италии закрывают все производства, которые не ведут жизненно-важной деятельности для страны.

"Мы приняли решение закрыть всё не жизненно важные производства во всей Италии. Речь идет о всей принципиально важную продукцию и обо всех услугах, без которых можно обойтись", - обозначил глава итальянского правительства  Джузеппе Конте.


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Источник: https://kbp.aero/ru/news/rejsy-na-prylet-budut-perevedeny-yz-termynala-f-v-termynal-b/
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