В Италии закроют все предприятия, пока не минует угроза заражения

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ночь на воскресенье, 22 марта, объявил о решении в рамках борьбы с коронавирусом приостановить работу всех предприятий, не имеющих стратегического для жизни страны значение. Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина".

"Мы приняли решение закрыть всё не жизненно важные производства во всей Италии. Речь идет о всей принципиально важную продукцию и обо всех услугах, без которых можно обойтись", - обозначил глава итальянского правительства.

Также он подчеркнул, что данные меры будут действовать на территории государства до 3 апреля, по предварительным данным, даты окончания карантина.

По словам Конте, Италия, сильно страдает от вируса, подверглась самый серьезный кризис со времен Второй мировой войны.

Новые ограничительные меры не касаются сферы логистики и транспорта, медицины и фармацевтики, сферы энергетики и производства сельхозпродукции.

Конте призвал сограждан отнестись к этому решению "максимально спокойно" и не паниковать. Он заверил, что все аптеки, супермаркеты и продуктовые магазины, продолжат работать. Это касается и торговли товарами первой необходимости. Общественный транспорт также продолжит работу.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в наиболее пострадавшей европейской стране - Италии - от коронавируса COVID-19 умерло уже несколько уроженцев Украины, хотя точное число жертв среди наших соотечественников не называют.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!