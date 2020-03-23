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Украинка в Варшаве из-за отказа вернуть ее на родину разбила полицейское авто и ударила копа

В столице Польши 23-летняя жительница Украины требовала депортировать ее и совершила преступление

сегодня, 09:40
Автор:

• Елена Волкова

Украинка в Варшаве из-за отказа вернуть ее на родину разбила полицейское авто и ударила копа

В Польше задержали 23-летнюю украинку, которая из-за отказа вернуть ее на родину разбила полицейское авто и ударила копа. Об этом сообщает пресс-служба отделения полиции в Варшаве. 

Как говорят правоохранители, девушка пришла в отделение и требовала депортировать ее в Украину, на что получила отказ: мол, в Варшаве она находится легально, и при данных обстоятельствах помочь ей не могут. Не помогла ей и потеря паспорта. Разозлившись на стражей порядка, девушка вышла на улицу и бросила в полицейское авто жестяным мусорным контейнером. Увидев это, женщина-полицейский потребовала прекратить столь агрессивные действия, за что украинка ударила ее в лицо и попыталась сбежать.

В результате, хулиганку задержали. Вместо возвращения в Украину ей грозит до 5 лет тюрьмы.

Напомним, на днях известный актер Шон Бин, который сыграл Боромира в кинотрилогии "Властелин колец" и Эддарда Старка в телесериале "Игра престолов", оказался в центре скандала. Пассажиры рейса “Ванкувер - Лондон” массово жаловались на то, что актер очень бурно выяснял отношения с супругой: скандал якобы закончился тем, что в пятую жену Бина Эшли Мур полетел бокал.


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Источник: https://comments.ua/
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