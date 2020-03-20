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Звезда "Игры престолов" устроил дебош в самолете и швырнул бокалом в жену

Шон Бин, который известен по роли Боромира в кинотрилогии "Властелин колец" и Эддарда Старка в телесериале "Игра престолов", оказался в центре скандала

сегодня, 10:05
Автор:

• Елена Волкова

Звезда "Игры престолов" устроил дебош в самолете и швырнул бокалом в жену

На днях известный актер Шон Бин, который сыграл Боромира в кинотрилогии "Властелин колец" и Эддарда Старка в телесериале "Игра престолов", оказался в центре скандала. Пассажиры рейса “Ванкувер - Лондон” массово жаловались на то, что актер очень бурно выяснял отношения с супругой: скандал якобы закончился тем, что в пятую жену Бина Эшли Мур полетел бокал.
Очевидцы говорят, что 60-летний Шон и 33-летняя Эшли, заняв свои места в бизнес-классе, тут же заказали вино. Супруги вели себя тихо, но через какое-то время вспыхнула ссора: Мур пролила вино на брюки Бина, который в ответ бросил бокал прямо в женщину. По словам пассажиров, далее пару успокаивали бортпроводники, в полицию об инциденте в небе решили не сообщать.
Спустя несколько часов после случившегося представители актера прокомментировали информацию. Дескать, Шон и Эшли действительно летели в Лондон, однако вино не пили и бокалами не швырялись.
Как ранее сообщали "Комментарии", актриса Индира Варма, которая сыграла Эллару Сенд — возлюбленную Оберина Мартелла в культовом сериале “Игра престолов”, инфицирована коронавирусом.


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Источник: comments.ua
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