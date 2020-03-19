Звезда "Игры престолов" больна коронавирусом

Актриса Индира Варма, которая сыграла Эллару Сенд — возлюбленную Оберина Мартелла в культовом сериале “Игра престолов”, инфицирована коронавирусом. Об этом на своей странице в Instagram сообщила сама Варма.

По словам 46-летней Индиры, медики дважды проверили ее на коронавирус, и оба результата оказались положительными. Актриса не скрывает, что ей плохо, и она все время лежит.

“Оставайтесь в безопасности, будьте здоровы и будьте добры к ближним… Мы надеемся скоро вернуться и призываем всех вас (и правительство) поддержать нас. „Чайка“, как птица феникс, восстанет из пепла", — написала Варма, говоря о спектакле, к которому вернется после выздоровления.

Как ранее сообщали “Комментарии”, мэр Житомира Сергей Сухомлин рассказал о первом подтвержденном случае коронавируса в своем городе. По словам градоначальника, который обратился к людям по видео, Covid-19 обнаружили в крови 56-летнего мужчины, который недавно прилетел из Австрии.

Также напомним, что в Италии и Испании, где бушует коронавирус, появилось правило "1 метра" и топот в знак благодарности. В условиях жесткого карантина медики решают, кому предоставлять помощь, а некоторые умирают, прощаясь с родными по Skype

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