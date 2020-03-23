В Киеве горит торговый центр

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Сейчас, 23 марта, в Киеве на Днепровской Набережной, 12 близ станции метро “Осокорки” горит торговый центр. Как сообщают интернет-пользователи, черный дым из River Mall затягивает район.
Сейчас на месте ЧП работают спасатели, официальной информации о случившемся пока нет. Как известно, в связи с карантином River Mall, как и другие торговые центры, не работает в обычном режиме. Впрочем, двери ТРЦ открыты: на втором этаже работает аптека.
Как ранее сообщали “Комментарии”, в Киеве горел химический завод ООО "Украгросинтез", переполошив жителей Левого берега. Как сообщает облуправление ГСЧС, пожар произошел в металлическом ангаре около 16:00 14 марта.
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