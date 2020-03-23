Коронавирус обнаружили у еще одного депутата Верховной Рады

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Депутат от фракции "Слуга народа" Руслан Горбенко признал, что один из анализов на коронавирус дал положительный результат. Такое заявление политик сделал на своей странице в Facebook.
Так, депутат написал, что находится в Александровской больнице, сдал два теста, один из которых дал положительный результат. Сейчас Горбенко ожидает результаты третьего, контрольного анализа.
В своем сообщении Горбенко описал свои симптомы — у него выявили воспаление легких.
Депутат подчеркнул, что за пределы Украины в последнее время не выезжал и с нардепом Шаховым, у которого ранее диагностировали COVID-2019 не общался. Также Горбенко обратился к читателям с просьбой не выходить из дома и не паниковать.
Как сообщал портал "Комментарии", коронавирусом заболел еще один народный депутат. Об этом в своем Telegram написал его коллега по парламенту нардеп Алексей Гончаренко. Он утверждает, что Covid-19 подцепил представитель фракции "Опозиционная платформа "За жизнь" Александр Лукашев.
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