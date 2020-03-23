В МИД не поддержали введения чрезвычайного положения в Украине

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что в борьбе против распространения коронавируса нельзя переходить "красных линий", в то же время он готов поддержать введение чрезвычайного положения в случае ухудшения ситуации. Об этом передает издание "Укринформ".

Если будет в этом (введении в Украине чрезвычайного положения ред.) Насущная необходимость здесь и сейчас, то я, безусловно, это поддерживать, потому что вижу ситуацию, которая разворачивается. Но в целом мой подход таков: нужно бороться с коронавирусом с минимальным давлением на экономику, на права и на свободы граждан", - подчеркнул министр внешнеполитического ведомства.

Также Дмитрий Кулеба обозначил, что введение чрезвычайного положения в нынешних реалиях способно довести экономику до такого состояния, от которого очень трудно будет "откатить" назад.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, почему министр внутренних дел Арсен Аваков так активно "подключился" к разрешению проблемы коронавируса COVID-19.

"Он хочет быть эффективным на своем посту, хочет быть влиятельным, незаменимым. И у него есть для этого ряд возможностей, в частности, контроль за улицей, – поясняет эксперт Александр Кочетков – При этом Аваков понимает: если он будет просто влиятельным министром МВД – этого мало. Это не гарантирует его должностной устойчивости. Поэтому он стремится действовать как политик, соответственно, у него и появляются идеи относительно мирного процесса на Донбассе или сдерживания эпидемии".



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!