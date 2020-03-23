Язык

Українська

Русский

Coinspot 23.03.2020

BTC/USD

6259.44

ETH/USD

130.36

LTC/USD

38.17

НБУ 23.03.2020

USD/UAH

28.25

EUR/UAH

30.40

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия В МИД не поддержали введения чрезвычайного положения в Украине
НОВОСТИ Все новости

В МИД не поддержали введения чрезвычайного положения в Украине

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обозначил, что чрезвычайное положение нужно вводить только в крайнем случае, а в Украине он не наступил

сегодня, 20:05
Автор:

• Екатерина Белоброва

В МИД не поддержали введения чрезвычайного положения в Украине

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что в борьбе против распространения коронавируса нельзя переходить "красных линий", в то же время он готов поддержать введение чрезвычайного положения в случае ухудшения ситуации. Об этом передает издание "Укринформ".

Если будет в этом (введении в Украине чрезвычайного положения ред.) Насущная необходимость здесь и сейчас, то я, безусловно, это поддерживать, потому что вижу ситуацию, которая разворачивается. Но в целом мой подход таков: нужно бороться с коронавирусом с минимальным давлением на экономику, на права и на свободы граждан", - подчеркнул министр внешнеполитического ведомства. 

Также Дмитрий Кулеба обозначил, что введение чрезвычайного положения в нынешних реалиях способно довести экономику до такого состояния, от которого очень трудно будет "откатить" назад.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, почему министр внутренних дел Арсен Аваков так активно "подключился" к разрешению проблемы коронавируса COVID-19.

"Он хочет быть эффективным на своем посту, хочет быть влиятельным, незаменимым. И у него есть для этого ряд возможностей, в частности, контроль за улицей, – поясняет эксперт Александр Кочетков  – При этом Аваков понимает: если он будет просто влиятельным министром МВД – этого мало. Это не гарантирует его должностной устойчивости. Поэтому он стремится действовать как политик, соответственно, у него и появляются идеи относительно мирного процесса на Донбассе или сдерживания эпидемии".


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2902998-kuleba-gotovij-pidtrimati-nadzvicajnij-stan-lise-u-razi-pogirsenna-situacii.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...