В Киеве водитель умер за рулем и протаранил 6 автомобилей

Вчера вечером в Киеве близ станции метро “Левоборежная” произошла авария. Как сообщает портал Dtp.kiev.ua, 53-летнему мужчине за рулем Ssangyong Rexton стало внезапно плохо, в результате чего его авто протаранило шесть автомобилей.

На данный момент известно, что прибывшие на место медики констатировали смерть владельца Ssangyong Rexton. Предварительно, мужчина скончался мгновенно, поэтому и произошла авария. Среди шести поврежденных машин больше всего оказались разбиты Chevrolet и Toyota.

Напомним, жуткая авария произошла 18 марта в Виннице около 22:00. Скорая со включенной мигалкой летела в больницу вместе пациентом. В какой-то момент один из водителей не пропустил автомобиль экстренной службы. Скорая врезалась в микроавтобус, а затем взлетела вверх и упала на легковушку. Известно о четверых пострадавших, которых доставили в больницу. Все они в тяжелом состоянии.





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