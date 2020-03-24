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В Киеве водитель умер за рулем и протаранил 6 автомобилей

В аварии близ станции метро “Левоборежная” среди поврежденных машин больше всего оказались разбиты Chevrolet и Toyota

сегодня, 09:45 561
Автор:

• Елена Волкова

В Киеве водитель умер за рулем и протаранил 6 автомобилей

Вчера вечером в Киеве близ станции метро “Левоборежная” произошла авария. Как сообщает портал  Dtp.kiev.ua, 53-летнему мужчине за рулем Ssangyong Rexton стало внезапно плохо, в результате чего его авто протаранило шесть автомобилей.
На данный момент известно, что прибывшие на место медики констатировали смерть владельца Ssangyong Rexton. Предварительно, мужчина скончался мгновенно, поэтому и произошла авария. Среди шести поврежденных машин больше всего оказались разбиты Chevrolet и Toyota.
Напомним, жуткая авария произошла 18 марта в Виннице около 22:00. Скорая со включенной мигалкой летела в больницу вместе пациентом. В какой-то момент один из водителей не пропустил автомобиль экстренной службы. Скорая врезалась в микроавтобус, а затем взлетела вверх и упала на легковушку. Известно о четверых пострадавших, которых доставили в больницу. Все они в тяжелом состоянии.


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Источник: https://www.facebook.com/dtp.kiev.ua/posts/1613678612131359
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