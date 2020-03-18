Жуткая авария со скорой в Виннице и неожиданные последствия коронавируса в Китае: топ-5 новостей, которые вы могли пропустить

Авария со скорой в Виннице



Жуткая авария произошла в Виннице около 22:00. Скорая со включенной мигалкой летела в больницу вместе пациентом. В какой-то момент один из водителей не пропустил автомобиль экстренной службы. Скорая врезалась в микроавтобус, а затем взлетела вверх и упала на легковушку. Известно о четверых пострадавших, сообщают журналисты местных изданий. Травмированных доставили в больницу. Все они в тяжелом состоянии.





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В России обстреляли вертолет с горючим

В Коми на севере России неизвестные атаковали вертолет, который перевозил горючее. Груз должны были доставить в Архангельскую область, сообщает ТАСС. Нападавшие выстрелили, как минимум, шесть раз подряд. По предварительным данным, в борт стреляли картечью. В этот момент внутри находились четверо членов экипажа. Обошлось без пострадавших. Вертолет после атаки успешно приземлился. Сейчас правоохранители выясняют кто и зачем стрелял в вертолет.





Евросоюз закрывает границы

Из-за быстрого распространения коронавируса Covid-19 в Европе, Евросоюз решил закрыть границы для иностранцев. Об этом договорились лидеры стран ЕС, рассказала канцлер Германии Ангела Меркель. Возражений не было ни у кого. Запрет будет действовать в течении месяца. Он касается всех иностранцев. Исключение решили сделать для граждан Великобритании, а также Норвегии, Лихтенштейна, Швейцарии и Исландии. При этом страны-члены Евросоюза хотят объединить усилия, чтобы вместе возвращать своих туристов из-за границы.





Китайцы стали чаще разводиться

Коронавирус, как оказалось, разрушает не только здоровье, но и семьи. В Китае многие пары не выдержали испытание карантином и начали разводиться. Об этом сообщает Daily Mail. Они слишком много времени проводят вместе в замкнутом пространстве. Из-за этого возникают мелкие ссоры, справиться с которыми удается не всем. Например, в Дачжоу менее чем за три недели на развод подали более трехсот пар. И это гораздо больше, чем было в аналогичный период, скажем, в прошлом году. Правда, вспышка разводов может быть связанна и с тем, что какое-то время госслужащие были в Китае на карантине из-за карантина и все желающие развестись должны были отложить бракоразводный процесс.





В Ирландии заключенным запретили выдавать спиртовые антисептики

Не смотря на вспышку коронавируса, заключенные в Ирландии не будут получать спиртовые антисептики. Дело в том, что местные умельцы научились варить с них самогон, пишет издание The Journal. Заключенным решили раздавать больше мыла и антисептики, где спирта нет, хотя они и менее эффективны против вирусов. Впервые спиртовые антисептики в ирландских тюрьмах запретили в 2014-м году, когда заключенные сварили с них самогон, выпили его и оказались в больнице. Затем еще и устроили там беспорядки.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал о пользе карантина.

Фото: 0432.ua

















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