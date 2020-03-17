Зеленский рассказал о преимуществах карантина и пообещал вернуть украинцев из заграницы домой

Украинский гарант Владимир Зеленский обратился ко всем украинцам в условиях первого дня общенационального карантина, который объявлен в связи с распространением коронавируса COVID-19. Свое обращение президент опубликовал на своей странице в Facebook.

"Начну с забытого, но очень актуального приветствия: "Здоровеньки були!" В первую очередь я хочу поблагодарить всех, кто остался сегодня дома, это действительно очень важно для вашей жизни и вашего здоровья. Есть и другой позитив в карантине: в Киеве впервые за много лет резко уменьшился уровень загрязнения воздуха и это не может не радовать. Продуктовые магазины, аптеки, АЗС, банки, страховые компании и все государственные органы работают", - обозначил Зеленский.

Однако основное послание глава государства направил всем гражданам Украины, которые в силу разных обстоятельств остались за пределами страны и не могут вернуться из-за закрытия воздушного сообщения.

"Самое главное: мы всех вас вернем - кого-то быстрей, кого-то немного позже, но вы все вернетесь домой", - пообещал лидер нации.

Владимир Зеленский подчеркнул, что для туристических компаний государство создало максимально гибкие условия для возвращения украинцев домой в оговоренные заранее сроки, а вот самостоятельно путешествующим гражданам необходимо провести несколько электронных операций в специальной системе "ДРУГ", позволяющей консулам во всех странах организовать работу по возвращению украинцев на родину из самых удаленных уголков мира.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что во время своего сообщения о закрытии воздушного пространства президент Владимир Зеленский призвал украинцев не паниковать, так как паника способствует деморализации общества и ослаблению иммунитета.





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