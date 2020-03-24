Скандал в киевском супермаркете: покупатель разделся догола и бил стекла (ВИДЕО 18+)

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Вчера вечером в Киеве на Харьковском шоссе произошел дебош в супермаркете. Как сообщают очевидцы в паблике "Киев Оперативный", мужчина разделся догола и начал бить стекла.
По предварительным данным, охрана супермаркета решила, что один из покупателей что-то украл, поэтому попросила его показать сумку и раздеться. Подозреваемый решил доказать невиновность необычным образом: разделся догола. После словесной перепалки конфликт разгорелся с новой силой, и, в результате, покупатель начал бросаться на охрану и бить стекла. Для дальнейших разбирательств на место вызвали правоохранителей. Осторожно, видео - не для лиц, младше 18-ти.
Как сообщал портал “Комментарии”, вчера вечером в Киеве близ станции метро “Левоборежная” произошла авария. 53-летнему мужчине за рулем Ssangyong Rexton стало внезапно плохо, в результате чего его авто протаранило шесть автомобилей.
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