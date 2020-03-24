Инфицированная COVID-19 украинка пыталась покинуть аэропорт после поставновки диагноза

Домой из-за границы продолжают возвращаться украинцы, и у некоторых пассажиров коронавирус диагностируют прямо в аэропорту. Как сообщили в Госпогранслужбе, вчера одна из инфицированных COVID-19 женщин после постановки диагноза прямо в аэропорту пыталась самовольно покинуть “Борисполь”.

В ГПСУ говорят, что только за минувшие сутки пограничники вместе с медиками провели температурный скрининг более 10,7 тысячи человек, который согласились на самоизоляцию. Тем, у кого температура была повышена, делали экспресс-тесты на коронавирус. У одной из прилетевших результат оказался положительным, однако она проигнорировала требование медиков и пыталась пройти линию паспортного контроля, чтобы выйти из аэропорта. В результате разъяснительной работы женщину удалось госпитализировать. Впрочем, пограничники говорят, что такой случай - скорее редкость. Чаще всего те, кто подозревает у себя COVID-19, сами сообщают об этом.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины опубликовало последние данные по статистике заболеваний коронавирусом. Так, по состоянию на 10 утра 24 марта, в Украине лабораторно подтвердили 84 случая заражения COVID-19, от болезни скончались трое граждан, выздоровел один.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!