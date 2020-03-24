Новые случаи заражения COVID-19 в Украине, - Минздрав

Министерство здравоохранения Украины опубликовало последние данные по статистике заболеваний коронавирусом. Так, по состоянию на 10 утра 24 марта в Украине лабораторно подтвердили 84 случая заражения COVID-19, от болезни скончались трое граждан, выздоровел один.

За последние сутки зарегистрировано 11 новых случаев заражения. Такие данные приводит Центр общественного здоровья.

На данный момент ситуация с коронавирусом в областях такова:

Днепропетровская область - 2 случая; Донецкая область - 1 случай; Житомирская область - 2 (1 летальный) случаи; Ивано-Франковская область - 5 случаев (1 летальный) Киев - 29 случаев; Киевская область - 15 случаев, из них 10 за последние сутки; Львовская область - 2 случая; Тернопольская область - 2 случая, из которых 1 за последние сутки; Черновицкая область - 25 случаев (1 летальный) и Черкасская область - 1 случай.

Как сообщал портал "Комментарии", глава министерства здравоохранения Илья Емец заявил, что для успешного преодоления вируса COVID-19 в Украине необходимо вводить чрезвычайное положение.

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