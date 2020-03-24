Фотофакт: в Одессе в результате ДТП произошел масштабный пожар

Сегодня в 6:00 утра в Одессе произошла авария, в результате которой один из авто влетел в МАФ и загорелся. Об этом передает облуправление ГСЧС.

По информации спасателей, ДТП произошло на перекрестке улиц Люстдорфская дорога и Шишкина. Столкнулись Ford Sierra і Nissan Almera, после чего первая легковушка вылетела с дороги, врезалась в киоск и загорелась. Прибывшие на место спасатели потушили огонь спустя 25 минут, однако авто сгорело дотла.

К счастью, в результате аварии и пожара никто не погиб. Однако пострадали оба водителя и пассажир Ford Sierra, которых с различными травмами увезли в неотложку. Виновного в случившемся установит полиция.

Как ранее сообщали "Комментарии", вчера вечером в Киеве близ станции метро “Левоборежная” произошла авария. 53-летнему мужчине за рулем Ssangyong Rexton стало внезапно плохо, в результате чего его авто протаранило шесть автомобилей.

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